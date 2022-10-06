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天水圍嘉湖新北江商場舖 間隔四正每呎叫價1.28萬

地產版 2022/10/06

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地址：天水圍天湖路1號嘉湖山莊樂湖居嘉湖新北江商場2樓105號舖

面積：100平方呎

開價：128萬元

呎價：12,800元

賣點：舖位位處屋苑商場內，人流有保證，而內籠間隔四正，有基本裝修。

拍賣行：忠誠物業

...

欄名 : 拍賣行情

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