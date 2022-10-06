天水圍嘉湖新北江商場舖 間隔四正每呎叫價1.28萬 地產版 2022/10/06 分享： 分享： 地址：天水圍天湖路1號嘉湖山莊樂湖居嘉湖新北江商場2樓105號舖 面積：100平方呎 開價：128萬元 呎價：12,800元 賣點：舖位位處屋苑商場內，人流有保證，而內籠間隔四正，有基本裝修。 拍賣行：忠誠物業 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 大角咀雲之端305平方呎 連租約叫價不足1萬 今日 大角咀雲之端305平方呎 連租約叫價不足1萬 石門新都廣場高層連裝修 叫價750萬 今日 石門新都廣場高層連裝修 叫價750萬 上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 2022/09/29 上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 2022/09/29 灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 2022/09/22 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 天水圍 嘉湖山莊