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Stay Negative

副刊版 2022/10/06

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「Stay Positive！」（保持正面）是常用鼓勵語，也是醫生對病人的慣用語。

但是，在這次旅程中，醫生每天都對自己說：「Stay Negative！」

忍耐兩年半，終於重出江湖，到巴黎參加歐洲腫瘤內科學會年會（ESMO），世界各國民眾在大量接種疫苗後，早已抱着共存態度，「隔離」和「口罩」已漸被忘懷，旅遊再度興旺，今年與會人數超過二萬。醫生向來跟ESMO（The European Society for Medical Oncology）來往緊密，實在有太多原因要親身參與。

對COVID-19全無恐懼，但對Penny's Bay（竹篙灣）卻怕得要命。若不幸在巴黎染疫，便不能登機，大條道理滯留巴黎尚好，但若在回港途中確診，落機後便難逃厄運。故此，惟有每天做快速測試，「Stay Negative」成為最大使命。

危機四伏是理所當然，多年沒有見面的老朋友，按常理定要來個擁抱，女的更要親一親，朋友的熱情又如何能拒絕呢？惟有見一個抱一個親一個，十分開心，也十分擔心；不打緊，Stay Negative！

飲宴也是指定動作，華禮堂裏人頭湧湧，舉杯同歡，輕淡淺笑，再次重溫疫前共聚的歡樂，此情此景又如何能夠戴着口罩喝香檳？十分開心，也十分擔心；不打緊，Stay Negative！

COVID-19已由健康問題慢慢轉化成社會和政治問題，個人態度取向因而可以影響生活行為。但無論如何，對生命定要Stay Positive，只盼望病毒檢測繼續Stay Negative。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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新冠肺炎疫情 疫苗 歐洲 健康問題 病毒檢測 快速測試 莫樹錦

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