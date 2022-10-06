無法令人產生好感的人

有些人散發着令人沒有意欲靠近的氣場，他們不是壞蛋或大奸大惡的人，但為何總是令人卻步？這樣的人，在其工作和社交世界裏，都會遇到問題。

人類是高度社會化的動物，天性很自然想令其他人喜歡。但想人喜歡自己前，首先要明白，在產生「喜歡」前，都需要「好感」這個步驟作先決條件，兩個新相識的人能否出現化學作用，取決於「好感」的生成。我們都應檢視和思考的問題：我是否有能力令人產生好感？又或，我為何不能讓人產生好感？甚麼地方需改善？沒有「好感」做第一步，隨後的喜歡、交往、情誼等根本不會發生。那麼，甚麼人容易令人產生好感呢？

美國北卡羅萊納大學教堂山分校的Noah Eisenkraft和聖路易華盛頓大學的Hillary Anger Elfenbein，兩名教授提出了一種人的特質，叫「情緒風采」（Affective Presence），指出每個人的存在都帶着一種情緒特徵，當一個人在群眾中出現時，會令其他人產生某種情緒。有些人甫亮相，會予人安定感、放鬆、愉快或熱情滿滿的，他們屬於良好的情緒風采。反之，有些人甫出現，就會散發令人有壓力、緊張、驚嚇、厭惡、無趣、不悅、不安、怪異等情緒，此跟多言寡言無關，卻與性情有關。

譬如說，寡言而沉鬱陰性情所散發的情緒風采，也可令周邊人不想靠近。又或滔滔不絕卻予人壓迫感者，同樣負面。但凡「情緒風采」令其他人產生不好情緒的人，是無法令人有好感的。

這也說明，為何人們在工作或社交場合中，會遇到一些解釋不到為何就是討人厭的人，而他們通常沒有／未做過甚麼壞事就已被人生厭了，Noah Eisenkraft及Hillary Anger Elfenbein的研究說明，現實世界中，有些人確實就是比較討人厭、無法令人產生好感，而這些人的「情緒風采」必然出了問題。