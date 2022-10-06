投資「隱形冠軍」 更具社會影響力

胡潤研究院8月30日發布《2022年中全球獨角獸榜》，今年排名前10名的獨角獸企業，佔全球獨角獸企業總價值的17.6%，其中5家來自中國、3家來自美國，英國和馬耳他（Malta）分別有1家上榜（見表）。

從今次的排名榜看，美國仍然領先，增加了138家獨角獸企業，總數達625家，接近全球獨角獸企業總數的一半，而中國則增加了11家，以312家位例第二，緊隨美國之後；印度以68家位例第三、英國以46家排名第四、德國以36家居於第五。

中國獨角獸企業 呈崛起之勢

值得注意的是，排名榜首的抖音，因種種因素出現大幅度減值，但無論如何，從獨角獸企業的排名榜中，我們還是看到中國崛起之勢。

未進一步闡述和分析前，不妨先界定一下獨角獸企業的定義。所謂獨角獸企業，是指成立不到10年、但估值起碼達到10億美元的未上市科技創業公司。這是美國著名創投基金Cowboy Ventures創辦人Aileen Lee於2013年所提出，隨後在創投界風行起來。

無可否認，中國崛起之勢非常明顯，而且速度亦相當快，今次的《2022年中全球獨角獸榜》，可以說是進一步展現出中國強勢崛起的另一個領域。之前我們分析《財富》雜誌於8月上旬發表的2022年世界500強企業排行榜（Fortune Global 500），前10名當中，中國企業佔4家、美國企業也佔4家，中美兩國可謂平分秋色，其餘2家分別由沙特阿拉伯和德國佔榜；中國上榜企業數目連續3年居首，以136家壓倒美國的124家，而粵港澳大灣區的入榜企業數目，更超過紐約灣區和三藩市灣區，足以印證中國崛起之勢。事實上，無論是中國的大型上市公司或是獨角獸企業，都呈現上升發展的態勢。

亞洲富豪 10年間倍增

從財富增長的角度看，筆者之前也比較過《福布斯》全球富豪榜（Forbes Billionaires List）在2011年和2021年的10年間變化。在2011年，香港有36人進榜、內地有115人，到2021年，香港入榜人數增至71人、內地則增至626人，在10年間，香港和內地的富豪人數分別增加了97.2%和444.3%；整個亞洲入榜富豪人數也由2011年的369人，到2021年增至1,174人，增幅為218%，增長以倍數速度發展。財富增加，自然對家族辦公室的設立有所需要，反過來說，家族辦公室在亞洲地區的發展潛力非常巨大。

值得一提，《福布斯》全球富豪榜的富豪年齡，中國於2021年平均為56.1歲，相北美地區（66歲）和歐洲（62.6歲），中國富豪的年齡相對年輕，絕大部分是「新財富」，不僅體現在財富增長上有更多時間優勢，在投資和慈善等領域也與「舊財富」有所不同。

另外，另一亞洲國家印度亦呈現增長之勢，2022年《福布斯》全球富豪榜前10位當中有兩位是印度人，印度的實力不容小覷。

家族辦公室增逾10倍 潛力大

筆者參考多個數據來源估計，在2012年，全球有4,200家單家族辦公室，其中北美3,000家、歐洲1,000家、亞洲只有100家；到2022年，全球約有略少於10,000家單家族辦公室，北美約6,000家、歐洲2,500家、亞洲增至1,200家。再看看亞洲的狀況，在2012年亞洲單家族辦公室絕大部分都在香港，到2022年，亞洲單家族辦公室大部分在香港以及新加坡。

回頭再看看近年的《財富》世界500強企業排行榜以及《福布斯》全球富豪榜，亞洲尤其是中國企業的上升趨勢非常明顯，與北美齊頭並進，富豪數目也倍增；然而，我們看單家族辦公室在亞洲的數目，與北美還是有很大差距，恰恰反映出家族辦公室在亞洲的發展潛力非常大。

「獨角獸」誠可貴 估值高非投資上選

對於上榜的獨角獸企業，無疑是引人注目的，10年內從初創變成獨角獸企業的確不簡單，過程中也吸引了不少私募股權基金、甚至國家主權基金的投資。但問題是，投資界的新銳家族辦公室們，是否值得跟風投資這類獨角獸企業？

事實上，這些知名的獨角獸企業，早已在投資界「街知巷聞」，只欠上市一步，如今的估值其實都已非常高。因此，若家族辦公室此時投資這些獨角獸企業，期待不久後上市然後退出，一來回報不可能太高，二來這樣的投資對相關企業和社會的影響力也不會太大。因此，對重視「影響力投資」的家族辦公室來說，筆者認為獨角獸企業並非最佳選擇。

「隱形冠軍」價更高 推動社會發展

若家族辦公室秉持長遠的投資策略，耐心且重視投資對社會的貢獻，從這個角度考慮，投資到潛在的「隱形冠軍」（hidden champions）將會具有更大的影響力。所謂「隱形冠軍」，為著名管理學大師Hermann Simon所提出，「隱形」是因為這些企業幾乎不為外界所關注，未在大家的「眼球」之中；而「冠軍」則意味這些企業專注某個業務細分領域，並且表現卓越。換言之，隱形冠軍企業是指具區域或全球市場領袖地位的企業，這類企業的產品不易被察覺，且行事風格低調、社會知名度低，但在各自的細分領域，是全球範圍內最優秀的企業。

「隱形冠軍」在起步發展時，同樣需要人們扶持，因此投資潛在的「隱形冠軍」，可能取得長遠投資策略和重視「影響力投資」的更優化效果。事實上，投資有更多發展潛力空間的初創企業，並在這些企業最需要資源的時候作出支援，雖然風險更高，但相比在已成為獨角獸企業的後期階段「錦上添花」，相信對於推動社會向前發展的意義更大，這也是風險承受能力相對較高的家族辦公室應走之方向。

▲ 胡潤研究院8月30日發布《2022年中全球獨角獸榜》，前10名的獨角獸企業中5家來自中國，其中抖音為榜首。（中新社資料圖片）