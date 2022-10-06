歐盟售電子設備 須備Type-C插口 行政人員版 2022/10/06 分享： 分享： 歐盟委員會在6月提出新法案，要求歐盟地區銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器等電子設備，必須配備USB Type-C充電插口。歐洲議會（European Parliament）日前以602票贊成、13 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 今日 超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 2022/10/05 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 2022/10/05 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 2022/10/04 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 2022/10/04 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 銷售 歐盟 智能手機 iPhone iPad AirPods