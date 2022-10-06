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歐盟售電子設備 須備Type-C插口

行政人員版 2022/10/06

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歐盟委員會在6月提出新法案，要求歐盟地區銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器等電子設備，必須配備USB Type-C充電插口。歐洲議會（European Parliament）日前以602票贊成、13

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欄名 : 科技新知

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