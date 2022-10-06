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超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除

行政人員版 2022/10/06

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大多數自動駕駛系統都需用上各種傳感器，例如以激光雷達幫助車輛識別環境。然而，電動車製造商Tesla則表示，其自駕系統只需使用鏡頭及人工智能（AI）就足夠，並將逐步拆除其電動車搭載的超聲波傳感器。

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欄名 : 科技新知

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