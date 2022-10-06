超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 行政人員版 2022/10/06 分享： 分享： 大多數自動駕駛系統都需用上各種傳感器，例如以激光雷達幫助車輛識別環境。然而，電動車製造商Tesla則表示，其自駕系統只需使用鏡頭及人工智能（AI）就足夠，並將逐步拆除其電動車搭載的超聲波傳感器。 目前 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟售電子設備 須備Type-C插口 今日 歐盟售電子設備 須備Type-C插口 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 2022/10/05 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 2022/10/05 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 2022/10/04 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 2022/10/04 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 自動駕駛 IT技術 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 Tesla 人工智能 電動車