全球首隻聚焦亞洲的綠債ETF　逆市投資具防守性　氣候暖化市場轉冷　綠債ETF應對氣候問題新工具

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大華銀行私人銀行植根亞洲 結合「One Bank」綜合業務優勢 助客戶資產持續增長
全球氣候問題引起環球關注，多個主要經濟體均定立減碳目標，例如中國便提出2060年達到碳中和。要達到目標自然需要大量資金支持，投資環保項目包括綠色基礎設施、潔淨能源等，解決各種環境保護問題，帶動綠色債券的發展。特別是亞太區經濟在過去高速增長同時，面臨不少污染問題，需要更多綠色債券支持轉型，因而為亞太區綠債發展創造空間。
根據氣候債券倡議組織的研究，亞太地區綠色債券發行量由2020年565億美元急增至2021年的1,265.8億美元，增長達到129% (見圖一)，當地既是全球第二大綠色債券發行量地區，增速更領先世界¹。不過，雖然亞太區以至全球的綠債發展迅速，現時綠債資金規模遠未足以實現各國減碳目標。據估計，到 2030 年，單是亞洲每年需要花費 1.5 萬億美元才能實現聯合國的可持續發展目標²，可見未來發展空間仍然龐大。
入場費少於3000元 即買投資級別美元債券
一般來說，債券對散戶入場門檻較高，如美元債券票面入場費就需要20萬美元，而直接買入政府或企業的綠色債券，門檻均不低，且通常在場外交收，對散戶來說相對不透明。幸好，市場上已出現綠色債券的ETF，作為香港首隻上市的綠債ETF，Global X 彭博 MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF（03059）追蹤彭博 MSCI 亞洲（日本除外）美元綠色債券指數，入場費不到3,000港元³，而且可直接在交易所買賣。值得留意，該綠債ETF固定收費0.4%*，在同類ETF收費水平不算高，讓投資者可以用較低金額投資綠色債券，資金調動更靈活。
另外，該ETF分散投資到一籃子由亞太區政府、超政府機構及企業，如香港政府、印尼政府、亞洲開發銀行等發行的投資級別美元債券，與早前香港政府發行的綠債最低年息2.5%相比，該ETF所追蹤的指數，其到期收益率已急升至5%⁴。收益率更高，正是由於後者能投資多個國家及地區，發掘更多機遇所致。與此同時，一旦出現單一發行人違約或投資評級下調，便會可能出現重大損失。ETF正好分散個別地區或機構的非系統性風險。此外，ETF只覆蓋投資級別的債券，以及均以美元計價，確保投資及匯率風險，即對以美元及港元為本位限制在較低水平。
綠債逆市更具防守性
今年環球央行加息，債券市場普遍向淡，過去亦有部分人認為環保只是吃力不討好，對綠債的投資價值存疑。不過，綠色債券在過去3年，年度表現均優於傳統債券0.6%，在債券被拋售的時期，更加表現出抗跌力。例如彭博 MSCI 亞洲（日本除外）美元綠色債券指數在過去3年，經歷新冠疫情及今年初央行收水等衝擊，年度波幅僅為3.3%，遠低於一般企業債券指數的 5%⁵ (見圖二)。
今年全球各大主要央行收水，固定收益市場波動，債券收益率亦隨之上升，截至今年9月，彭博 MSCI 亞洲（日本除外）美元綠色債券指數的收益率，從今年初的1.25% 急升至 5%⁶ (見圖三)，現價已屬吸引水平。當然，其他類別債券收益率同樣向上，然而回報與風險往往成正比，非投資級別債券收益率過高或反映發行人的信用風險，特別是央行加息步伐何時放緩，仍是未知之數，過度進取或招致損失。
定期檢視確保符標準 避免漂綠
然而，綠債始終仍是較新的理念，不能排除市場上有機構混水摸魚，藉綠債為名融資即所謂「漂綠」。因此指數公司採用獨立且嚴謹的研究方法，同時定期進行評選，確保所有入選綠債都合乎國際綠色債券的原則。如某綠債未能提交有關資料或滿足標準，將會從指數中剔除，從指數編制上避免漂綠風險。
GlobalX 彭博 MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF（03059）目標每半年派息一次，有助製造可持續的收入，更可以為應對全球氣候問題出一份力，於公於私均是值得考慮的選擇。
了解更多 Global X 彭博 MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF(3059)及風險披露詳情：https://bit.ly/3SWsycF
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*持續收費數據為年度化數據，乃根據基金的持續開支計算，並以基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數字每年可能有所變動。基金採用單一管理費結構，即將以基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。基金的持續費用定於基金資產淨值的0.4%，相等於現時基金管理費的收費率。為免生疑，超逾基金持續費用（即管理費）的任何基金持續開支應由管理人承擔及不應由基金支付。進一步詳情請參閱產品資料概要「子基金持續繳付的費用」一節及基金說明書。
１ 資料來源：氣候債券倡議組織，“Sustainable Debt Global State of the Market Report 2021”，2022年4月。
２ 資料來源：亞洲開發銀行，《填補資金缺口，實現綠色，包容性復甦》，2021年6月。
３ 截至2022年9月30日。
４ 資料來源：彭博，未來資產，截至 2022年9月29日。
５ 資料來源：彭博，截至2022年7月31日。
６ 資料來源：彭博，未來資產，截至 2022年9月29日。
(特約)