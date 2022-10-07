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KI NO BI Gin X CENSU 8道菜餐單散發和式風味

副刊版 2022/10/07

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近年Spirit（烈酒）的風頭，有從後趕上葡萄酒的趨勢，連當中可以說最「單純」的Gin，也頻頻「起革命」，動作多多。

最近日本京都蒸餾所的Gin酒KI NO BI季の美，再度與日式居酒屋CENSU合作，

...

欄名 : Food

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