KI NO BI Gin X CENSU 8道菜餐單散發和式風味 副刊版 2022/10/07 分享： 分享： 近年Spirit（烈酒）的風頭，有從後趕上葡萄酒的趨勢，連當中可以說最「單純」的Gin，也頻頻「起革命」，動作多多。 最近日本京都蒸餾所的Gin酒KI NO BI季の美，再度與日式居酒屋CENSU合作， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】傳統泰菜創新演繹 新餐廳Plaa初體驗 2022/10/03 【Good Food,Good Mood@iM網欄】傳統泰菜創新演繹 新餐廳Plaa初體驗 ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 2022/09/30 ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 2022/09/30 MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 2022/09/23 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 2022/09/23 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 產品 日本 中環 魚 甜品 海鮮 牛肉 薑 檸檬 雞尾酒