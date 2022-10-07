Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 副刊版 2022/10/07 分享： 分享： 人生有幾多個10年，何況40年？當蒸餾廠要與「天使」競賽，以免每年有2%的威士忌在酒桶蒸發掉（稱為Angel's Share，天使稅），放入酒瓶就會萬無一失。但40年，始終「交了不少稅給天使」，因此 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Henriot是值得等待 2022/07/15 Henriot是值得等待 Macallan M系列 破冰而出 2022/06/24 Macallan M系列 破冰而出 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 2022/06/03 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 2022/05/13 Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ 2022/02/04 魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ 威士忌 中環 品牌 設計 酒吧 西班牙 雞尾酒 蘇格蘭 飲食資訊