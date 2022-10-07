Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店

人生有幾多個10年，何況40年？當蒸餾廠要與「天使」競賽，以免每年有2%的威士忌在酒桶蒸發掉（稱為Angel's Share，天使稅），放入酒瓶就會萬無一失。但40年，始終「交了不少稅給天使」，因此

...