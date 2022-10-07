進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光

不經不覺，意大利腕錶品牌PANERAI進軍香港市場20年，為慶祝品牌對香港這個市場的重視（香港是繼佛羅倫斯總壇後，全球第二間專門店的落腳地），於中環置地廣場舉辦《Submerse In Time》典藏

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