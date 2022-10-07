進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 副刊版 2022/10/07 分享： 分享： 不經不覺，意大利腕錶品牌PANERAI進軍香港市場20年，為慶祝品牌對香港這個市場的重視（香港是繼佛羅倫斯總壇後，全球第二間專門店的落腳地），於中環置地廣場舉辦《Submerse In Time》典藏 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 2022/09/23 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 2022/09/17 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 2022/09/16 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty 2022/09/16 慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty 奉命於危難之間 英新首相望解能源危機 2022/09/10 奉命於危難之間 英新首相望解能源危機 鐘錶 鐘錶 置地廣場 The Landmark 消費資訊 消費種類 展覽 可持續發展