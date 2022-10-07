Bang & Olufsen 沉浸式音響體驗 副刊版 2022/10/07 分享： 分享： 憑流綫型格設計包裹揚聲裝置的品牌Bang & Olufsen，這丹麥品牌如何蜚聲國際音響界在此不贅，日前適逢品牌於K11 MUSEA的全新體驗店開幕，隆而重之直送剛剛面世的BEOSOUND ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Tech 最新專欄文章 更多 KEF體驗聲的形狀 2022/08/19 KEF體驗聲的形狀 Leica原型機 成史上最貴相機 2022/06/24 Leica原型機 成史上最貴相機 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 2020/09/12 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 2020/09/12 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性 2020/09/12 城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性 影音器材 消費資訊 消費種類 K11 MUSEA