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Bang & Olufsen 沉浸式音響體驗

副刊版 2022/10/07

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憑流綫型格設計包裹揚聲裝置的品牌Bang & Olufsen，這丹麥品牌如何蜚聲國際音響界在此不贅，日前適逢品牌於K11 MUSEA的全新體驗店開幕，隆而重之直送剛剛面世的BEOSOUND

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欄名 : Tech

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