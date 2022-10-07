「外出旅遊」終於可以成為熱門話題，世界各國早已中門大開趕緊迎接遊客，再加上香港入境檢疫改為「0+3」，港人只需付出基本代價，便能重新上路，而這代價包括一張合規格的疫苗接種紀錄。

兩次為工作、一次為假期，醫生已到歐洲走過三轉，每次上機回港前，總必細看入境四寶：四十八小時內核酸測試報告、檢疫酒店預訂證明、健康申報和疫苗接種紀錄，四者缺一不可，頗麻煩但能理解背後動機，現今前兩者已獲豁免，只餘下兩項，更覺方便得多。

可惜仍有港人拒絕接種疫苗。

今年九月二十六日《美國醫學會雜誌》（JAMA）報道，大型Real World Evidence（真實世界數據）研究完成三針或以上Pfizer-BioNTech BNT162b2或Moderna mRNA-1273疫苗的退伍軍人，共逾一百六十一萬人的數據，其中一百一十萬、年齡在六十五歲以上，還有百分之七十患有其他高危病症，例如糖尿病、心臟病等，甚至有百分之九點六免疫能力偏低，研究結果得出，接種疫苗後因COVID‑19感染而入院或死亡的機會率是萬分之九（8.9per10,000）（即是0.09%），而不良反應也跟過往報道無異（見註）。

其實，港人再沒有原因拒絕接種疫苗，資料已很充足，目標也很明確，餘下只是心理因素，也是不理性的心理因素，若是恐懼便要探索恐懼因由，是否從網上得到不盡不實的虛假資料。

已完成接種疫苗的，大可以重出江湖四處旅遊，萬分之九這危機可以接受。

註：Kelly et al JAMA ON-Line first Sept. 26,2022