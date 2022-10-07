鍾楚紅年輕時的美，是令人驚艷那種。她五官分明，眼大鼻高，那一頭及肩鬈曲的爆炸頭，不是個個女星都能carry得到，未能駕馭的，容易顯得披頭散髮。但那頭非常蝦人電得靚的爆炸頭，襯在鍾楚紅輪廓分明的面龐上，卻散發着冶艷又不俗氣的味道。

猶記得她一九八八年替Puma拍了那個Puma Jeans「返璞歸真」的經典廣告，一身牛仔套裝，竟然可以穿得那麼美艷性感，我當時看到「嘩！」一聲。及後的《秋天的童話》和《縱橫四海》電影，鏡頭下的她，美艷得像Matisse（馬蒂斯）的畫，色彩絢麗，她那時的美是刺激眼球，令觀者賞心悅目的。但那時的鍾楚紅，讓我們看到的，只是美艷的單一維度，作為一級女影星，她確是一顆每次出場都能耀眼的星星，閃亮奪目，卻又遙遠朦朧。公眾對她的認知，僅止於美貌，至於她是如何的一個人，那時無法得悉。反而是近年，鍾楚紅讓我們看到一個更立體、更有質感、更有社會面向的她。

今年已是六十二歲的她，早已淡出銀幕，但為了推動香港的環保，多次身體力行發聲呼籲，看見她穿上簡單的裇衫西褲、束起馬尾、淡掃蛾眉，先後親身到訪被收地的志記鎅木廠和不獲續租的喵坊Mil Mill。看着現時的鍾楚紅，張開手獨自站在紙包飲品盒回收工場的龐大機器前面拍照，並在社交媒體寫上：「它是本地唯一的回收廠，選擇回收價值低的紙包飲品盒，為香港紓緩廢物問題，履行社會責任的良心企業，僅這理由就足以令香港政府去支持和驕傲於香港人的靈活應變和在有限的資源下盡顯所長。」那種美，已超越了她年輕時的美艷，而是一種有靈魂承托着的美，這樣由內在散發出來的美，更動人更耐看。

現在的鍾楚紅，氣質和味道猶勝以前，當一位女性能實踐自己所相信的，那就是她綻放得最美的時候。六十二歲的鍾楚紅，示範和活現了這種美。