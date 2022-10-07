全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 副刊版 2022/10/07 分享： 分享： 由香港小童群益會主辦的「全港中小學機械人競賽」剛於上月底結束。130名中小學生在科學園內即場發揮應變思維、解難能力，競逐合共48個獎項，各參賽者都盡力發揮優秀的表現。 是次比賽共有5個主題項目，分別為回 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品 2022/10/05 喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品 樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 2022/10/03 樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 2022/10/03 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas 2022/10/01 紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas 《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡 2022/10/01 《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡 學校 工程 小學 STEM 比賽