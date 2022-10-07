全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能

由香港小童群益會主辦的「全港中小學機械人競賽」剛於上月底結束。130名中小學生在科學園內即場發揮應變思維、解難能力，競逐合共48個獎項，各參賽者都盡力發揮優秀的表現。

是次比賽共有5個主題項目，分別為回

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