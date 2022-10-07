  • 28°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 02:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能

副刊版 2022/10/07

分享：

分享：

由香港小童群益會主辦的「全港中小學機械人競賽」剛於上月底結束。130名中小學生在科學園內即場發揮應變思維、解難能力，競逐合共48個獎項，各參賽者都盡力發揮優秀的表現。

是次比賽共有5個主題項目，分別為回

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品
2022/10/05
喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品
樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊
2022/10/03
樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊
悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠
2022/10/03
悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠
紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas
2022/10/01
紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas
《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡
2022/10/01
《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡
學校 工程 小學 STEM 比賽

上一篇文章

Mr. Men Little Miss╳小白 蔡景康父女溫馨擁抱激發靈感

下一篇文章

BBC：為何50歲以下癌症發病率升高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？