「北溪」爆炸或促中俄合作 削美霸權

「北溪」一號和二號天然氣管道連接俄羅斯與德國，是歐洲的主要能源供應，但上周一（9月26日）兩條管道於丹麥及瑞典水域的部分突然爆炸，大量氣體洩漏，事故令兩條氣管被迫完全停止運作。

歐盟在俄烏戰爭中支持烏克蘭，因此德國禁止俄歐合資的「北溪二號」啟動，俄羅斯隨即還以顏色，揚言要大量縮減「北溪一號」的輸出量，減少對歐洲的能源供應。

肇事者誰屬 各國眾說紛紜

本來歐盟對「北溪一號」向歐輸氣還存在些微希望，迫切需要其紓緩今年寒冬的燃眉之急，可是管道爆炸令歐盟的幻想破滅，老百姓恐怕將要面對一個極度寒冷的冬天。

歐洲各國都認為，是次爆炸並不簡單，絕非是技術出錯的問題，估計是有人故意破壞；更有些國家指稱俄羅斯是幕後黑手，猜測俄方是為了加大抵抗歐盟力度，以懲罰歐盟堅持力挺烏克蘭的報復行動，俄羅斯當然堅決否認製造事故，並要求聯合國安理會盡快進行調查，找出肇事者繩之於法，還俄羅斯清白。

與歐談判戰略籌碼 俄無破壞動機

筆者也相信，俄羅斯並非事件的始作俑者，俄羅斯是「北溪」天然氣管道的最大投資者，管道維修的費用不菲，破壞管道只會增加俄羅斯的負擔，特別是在俄烏戰爭之際，此行動對俄方極不划算；再者，「北溪」管道是俄羅斯與歐盟談判的重要籌碼，對俄烏戰爭起到戰略性的作用，有見及此，筆者難以想像俄羅斯有任何破壞「北溪」一、二號天然氣管的理由或動機。

俄羅斯要求聯合國在調查中，讓美國政府為其總統拜登於2月7日、在俄烏戰爭發動之前所發表的「終結北溪」言論作出解釋。不過筆者認為，拜登當時的說話只是假設性而已，目的是威脅俄羅斯不要出兵，近日國際傳媒拿這番話進行炒作，但筆者認為僅憑這一點，是不足夠指證美國是否有出手。

事故前多次出沒 美軍嫌疑大

雖然如此，事件中美國的嫌疑仍然是最大的。所謂「瓜田不納履，李下不整冠」，美國軍隊在9月多次於「北溪」管道附近海域出沒，據傳媒報道，6架美戰機被發現於9月2日沿着「北溪」兩條管道之間活動，兩艘攻擊艦則於9月13日出現於距離「北溪一號」被破壞地點30公里，以及距離「北溪二號」50公里附近，這些行為實在難以令人不與「北溪」爆炸事件相提並論；特別是美軍在9月24日有巡邏活動，過後兩天管道便爆炸，而爆炸的不只是「北溪一號」，兩條管道都於同一日損毀，這一連串事件的發生，為甚麼會如此巧合呢？

另外，若然「北溪」管道停止運作，美國在經濟上便大有利可圖，歐洲各國便會無其他選擇，光顧美國買天然氣。事實上，美國一直以來蠢蠢欲動，已準備好運氣船把液化天然氣進口歐洲，此舉變相讓美國用近乎於公然搶劫的方式，從歐洲賺到盤滿砵滿，據悉一艘美國運氣船便能賺上兩億多美元。

除了從歐洲賺取真金白銀外，這項能源大交易也可以幫助挽救美國近年日趨低迷的國內經濟，並提升總統拜登和美國民主黨的聲譽，為將於下月8日舉行的全國選舉拉票。

美乘機向歐輸氣 謀暴利

以上分析反映出，美國既有動機、也有能力策劃是次破壞「北溪」管道的行動，但美國是否事件中的幕後黑手，還是需要真憑實據證實；無論如何，假設美國真的是主謀，其如意算盤又是否能夠打得響，從中大獲豐收呢？筆者對此卻有所懷疑，認為美國未必能夠如願以償。

筆者估計，美國在執行上會顧此失彼，陣腳大亂。美國在俄烏戰爭上的策略，是希望透過烏克蘭、歐盟等「代理人」（proxy），利用不同板塊例如槍炮、能源、經濟等，迫使俄羅斯走投無路；不過恐怕現實未必會如美國所願，事實證明，似乎美國愈逼俄羅斯，俄羅斯便會愈靠攏中國，例如會擴大石油和天然氣的貿易、加深工業製造上的合作等，以致在國際市場被美國操控的情況下，中國仍能適度地增長，這與美國的世界霸權主義存在衝突，對美國而言並不理想。

促中俄深化結盟 美勢顧此失彼

自蘇聯於1991年解體後，中國一直以來都是美國的頭號競爭者，美國以往多年來無所不用其極地壓制中國的發展，設法阻止中國迎頭趕上，代替美國成為世界一哥，近年已進入白熱化階段的中美貿易戰，便是兩國鬥爭的明顯例子，全球均有目共睹，當中發生的摩擦，屢屢影響全世界。

而今次「北溪」管道爆炸，將會導致中俄深化結盟，令中國加速發展，這絕對是美國不願意看到的事實。因此，美國在俄烏戰爭的投資，很大可能會步70年代越戰、糾纏20年的阿富汗戰爭等後塵，徒勞無功！

▲ 「北溪」天然氣管道爆炸將會導致中俄深化結盟，擴大能源貿易以及加深工業合作。（路透社資料圖片）