搜尋引擎Neeva 主打高私隱進軍歐洲 行政人員版 2022/10/07 分享： 分享： 近年不少新興網絡搜尋引擎如DuckDuckGo及Neeva，均主打高私隱度，盼挑戰Google Chrome的霸主地位。Neeva近日更宣布登陸英國、法國和德國市場。 據外媒《TechCrunch》報道 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Cloud新工具 掃描醫學圖像助診斷 今日 Google Cloud新工具 掃描醫學圖像助診斷 超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 2022/10/06 超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 歐盟售電子設備 須備Type-C插口 2022/10/06 歐盟售電子設備 須備Type-C插口 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 2022/10/05 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 2022/10/05 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 營收 網上搜尋 美元