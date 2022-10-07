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搜尋引擎Neeva 主打高私隱進軍歐洲

行政人員版 2022/10/07

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近年不少新興網絡搜尋引擎如DuckDuckGo及Neeva，均主打高私隱度，盼挑戰Google Chrome的霸主地位。Neeva近日更宣布登陸英國、法國和德國市場。

據外媒《TechCrunch》報道

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欄名 : 科技新知

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