Google Cloud新工具 掃描醫學圖像助診斷 行政人員版 2022/10/07 分享： 分享： Google Cloud近日推出一項專門用於醫學影像的數碼工具套件，令醫學影像數據可以更容易存取、操作等，並藉此協助醫療影像AI的開發。 Google Cloud表示，全球每年掃描的醫學影像多達數十億張 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 搜尋引擎Neeva 主打高私隱進軍歐洲 今日 搜尋引擎Neeva 主打高私隱進軍歐洲 超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 2022/10/06 超聲波傳感器 Tesla將逐步拆除 歐盟售電子設備 須備Type-C插口 2022/10/06 歐盟售電子設備 須備Type-C插口 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 2022/10/05 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 2022/10/05 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 Google