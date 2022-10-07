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Google Cloud新工具 掃描醫學圖像助診斷

行政人員版 2022/10/07

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Google Cloud近日推出一項專門用於醫學影像的數碼工具套件，令醫學影像數據可以更容易存取、操作等，並藉此協助醫療影像AI的開發。

Google Cloud表示，全球每年掃描的醫學影像多達數十億張

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欄名 : 科技新知

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