我打工的時候，一直在國際性公司工作，而且很快上了管理層，我的上司幾乎都是外國人，有美國人、澳洲人、英國人和印度人。他們對我都不錯，知道我不太喜歡跟他們打交道，他們也很少煩我。

可能是我以偏概全，我認為英國人老闆最虛偽，他們會一邊叫我炒了某個同事，一邊跟那個同事言笑甚歡。我見他們關係那麼好，便最終也沒有炒那同事。所有他們看不順眼的人，在我任內都沒有消失。

我認為跟外籍上司也不錯，我基本上都不用跟他們建立甚麼關係，反正「人鬼」殊途，我們也不能成為知心好友。而且外籍員工都是過客心態，他們很多都不會在香港工作很久，他們的志向遠遠不只是香港甚至亞洲。

跟洋老闆還有一個好處，他們可以讓我陽奉陰違。我習慣在他們面前唯唯諾諾，不會跟他們正面衝突，但之後會照自己的意思做。反正跟他們意思做，如果做得不好，不會是他們的指令出了問題，而是自己執行得不好。但如果結果理想，他們不會記得自己下過甚麼指令。

我個人喜歡目標為本，我跟過的洋人上司也傾向是目標為本。我的責任是交一條「靚」數，只要條數夠「靚」，便可以為所欲為。但只要條數不「靚」，做任何事情也是徒然。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》