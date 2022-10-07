香港專業及資深行政人員協會創會會長容永祺：香港宜善用資產與風險管理經驗　在「雙循環」中發揮重要作用

憑藉多元化的產品和專業的銷售及售後服務，香港保險市場不只在保險深度和保險密度方面一直在全球名列前茅，同時更吸引大量內地訪港旅客來港投保，使本港保險業自回歸後發展日益蓬勃。單以有效個人人壽業務的保單保費為例，根據香港保險業監管局（下稱「保監局」）的資料，有關保費總數於回歸後持續錄得升幅，由1997年約230億港元攀升至2020年約4,585億港元，增長接近二十倍。配合「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展帶來的機遇，預期香港將進一步擴展其作為區內保險樞紐和全球風險管理中心的角色。



香港保險業自回歸以來分別在監管制度、保險科技及兩地聯繫等方面出現顯著的變化，香港專業及資深行政人員協會創會會長暨資深保險業人士容永祺接受香港經濟日報專訪時形容，在國家、特區政府及業界的支持和推動下，香港已成為亞太區最成功的保險市場之一。香港除了擁有先進的制度和專業的人才外，還有約160多間獲授權保險公司在港開展業務，當中包括不少國際知名的跨國保險公司。憑藉豐富的經驗和雄厚的資本，香港保險業不只可配合大灣區的發展，在「雙循環」中發揮關鍵角色，同時更可從中獲得龐大商機，並推動本港經濟發展更上一層樓。

▲ 香港專業及資深行政人員協會創會會長容永祺

一國兩制優勢令香港保險業得天獨厚



經濟日報：根據保監局的數據，2020年香港保險業的毛保費總額為5,813億港元，過去5年的平均增長約10%，是甚麼因素支持行業蓬勃發展？

容永祺：香港回歸祖國25年來，在很多方面都取得豐碩的成果，當中原因除與一國兩制的獨特優勢有關外，作為全球最自由和開放的經濟體，香港既擁有良好的投資環境，在創新科技與人才培育方面亦處於全球前列位置。凡此種種均令香港得以成為一個得天獨厚的保險業市場和中心。此外，憑藉多元化的產品和專業的售後服務，過去十多年吸引不少內地訪客來港選購心儀的保險或理財產品，相關新造保單保費收入更由2008年的32億港元增加至2019年的434億港元，為保險業帶來強大的支持。



經濟日報：受「封關」影響，2021年來自內地訪客的新造業務保費下跌近9成，然而期內毛保費總額只輕微下跌0.9%，這龐大的保費收入來自甚麼地方？

容永祺：參考保監局的統計數據，2019年香港有效長期保險業務保費總額為5,115億港元，由內地訪客帶來的新造業務保費為434億港元，佔新造個人業務總額25.2%；至於2020年的總額為5,215億港元，內地訪客新造業務保費為68億港元，佔新造個人業務總額5.1%；而2021年的總額為5,201億港元，來自內地訪客的新造業務保費進一步跌至約6.88億港元，僅佔新造個人業務總額0.4%。何以在內地訪客新造業務保費下跌的同時，本港毛保費總額能得以維持？答案正正是本地市場的支持。



首先，港人對保險產品本身已有需求，而持續的疫情更令他們明白到風險管理的重要性。另外，政府推出的「扣稅三寶」（合資格延期年金保單、自願醫保、可扣税強積金自願性供款）成功為市民提供投保誘因，而監管當局和各大保險公司近年又先後簡化投保程序，包括容許以遙距方式投保，令市民的投保動力增加。當然，更重要是港人擁有大量存款，截止今年6月的過去一年，本港存款總額一直維持約15萬億港元，龐大的存款自然需要大量保險理財產品和資產管理服務，因而為相關保費收入帶來支持。

▲ 政府推出的「扣稅三寶」加上疫情帶動，令港人對保險理財的需求持續上升，紓緩內地訪港旅客減少的影響。

售後服務中心指日可待 「保險通」為下一目標



經濟日報：香港保險業一直期望開拓內地市場，作為香港專業及資深行政人員協會創會會長及十三屆全國政協經濟委員會副主任，你能否分享有關方面的最新發展？

容永祺：針對大灣區居民的保障需要，香港保監局與內地銀保監會其實已經達成共識，在大灣區設立保險售後服務中心，為曾在香港投保而居住在大灣區內的港人和內地居民提供售後服務。當然，除了一般索償、理賠等售後服務外，我們亦希望該中心能夠處理續保保費和理賠入帳服務，例如透過封閉式渠道，確保相關保險的現金價值和賠償不會外流，避免國家外滙出現流失。據了解，目前該保險售後服務中心的討論已進入最後階段，正等待內地相關部門的審閱和國務院的批准，相信大家在不久將來便會看到有關突破。



經濟日報：在設立保險售後服務中心以外，預期還有哪些政策或措施能加快保險業在兩地的發展？

容永祺：作為業界的一分子，我當然期待「跨境保險通」的出台。自從「滬港通」、「深港通」、「跨境理財通」推出後，相關市場的交易量均出現變化。而隨着股票、債劵等市場的互聯互通順利落實，相信保險領域亦有望作出相應的安排。至於在運作方面，初步建議其設計仿效「跨境理財通」，即內地居民來港投保後，可在大灣區繳交保費，而理賠款項亦會流入大灣區；而為了確保人民幣合法有序的滙出，國家可為投保金額設限，或把現時內地居民每年境外消費（滙款）的50,000美元限額，進一步開放用作購買保險或其他金融產品。此舉可在不用大幅改動現行框架的情況下，令內地居民可以在香港選購到優質的保險服務。

▲ 保險售後服務中心的成立，預期能讓曾在香港投保而居住在大灣區內的港人和內地居民享受更便捷的售後服務體驗。

豐富經驗助國家走出去 兩地合作培育更多人才



經濟日報：在個人保險業務以外，香港保險業在粵港澳大灣區，以至國家「走出去」的發展進程中可作出甚麼貢獻？

容永祺：香港不只是一個資產管理中心，同時也是一個風險管理中心。保險業作為金融業的核心產業之一，在國內國際「雙循環」中擔當着重要角色。例如「一帶一路」是國家的發展方向，而香港現有的160多家保險公司，很多都是國際企業，在世界各地擁有分公司，加上香港擁有大量富經驗的人才，可以為國家「一帶一路」走出去時提供多方面的風險管理建議和服務。

另外，2021年對香港保險業也是一個突破，因內地銀保監會批准內地保險公司來港發行巨災債券，並容許香港的特定投資者購買有關債券，這對香港和內地的保險公司均有好處，除了為相關公司分散風險外，也為這些投資者提供更多元化的投資渠道。長遠來說更可能促進兩地在有關領域上的數據共享，例如大灣區的颱風數據、經濟損失數據等，當這些數據愈來愈多，將可幫助保險業界更準確地製作相關研究模式或計算產品價格，促進行業發展。



經濟日報：配合本港及大灣區保險市場的發展，本港保險業應如何提升實力，維持競爭優勢？

容永祺：香港是國際金融中心，在保險領域上也是國際風險管理中心，我們擁有很多具備相關經驗的人才，然而面對市場的不斷變化和擴展，人才永遠不會足夠。而目前香港保險業最需要是擁有金融科技（FinTech）知識的人才，而大灣區內正好存在大量的科技人才，假如兩地的人才或企業能夠多作交流或合作，相信有利本港金融及保險業科技化的發展，為業界帶來更多商機，也為客戶帶來更嶄新的服務體驗。



在兩地合作以外，本港大學也可培訓更多金融保險業的人才，雖然目前已有多家大學提供精算、風險管理等課程，但配合兩地保險市場的發展需要，學界及業界可考慮開辦更多相關課程，或引入更多國際認可的標準和專業資格認證，助有意投身行業或現職業界從業員自我增值。



做好本份鞏固現有基礎 為年輕人提供上流機會



經濟日報：2022年既是香港回歸祖國25周年，也是特區政府管治班子換屆之年，你對本港經濟的發展前景有何評價和寄語？

容永祺：按近年香港保險業毛保費和各項收入分析，無論內地訪港旅客的參與度有何變化，本地市場已經存在很大的商機，我們只要做好本份，繼續做好國際金融中心、資產管理中心及風險管理中心的角色，不要被疫情或市場的變化打亂陣腳，相信待疫情退卻，兩地正式「通關」，香港保險業和金融業將會繼續有好的發展。



另外，引用國家主席習近平在七一講話中提出的「四個必須」，其中之一正是「必須保持香港的獨特地位和優勢」。香港背靠祖國，同時實行普通法，在仲裁、法治等方面早已建立良好的基礎，接下來我們需要關注的是年輕人的發展，讓他們有更多向上流動的機會。正如習近平主席經常提到「青年興則國家興」，我期望新一屆特區政府能為年輕人提供更多的發展機會，為政府吸納更多人才。我相信，香港憑藉背靠祖國，面向國際的優勢，只要繼續配合國家的發展，與世界聯通，香港的前景將會更加美好。



統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：梁嘉恒、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影：黃建輝、本報資料圖片庫