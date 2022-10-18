品牌「疫」市吸客　原來靠呢一招

本港放寬入境檢疫安排及派發第二期消費券，為本地零售業帶來機遇。多個品牌也不斷改變其營商策略，務求於「疫」市還是準備「復常」下都能吸客，有品牌就轉攻網購市場，配合實體店完善購物體驗；有品牌就推出各種優惠吸客；有品牌更進軍元宇宙，為消費者帶來新體驗。



不論大中小企在部署吸客絕招時，都不能忽視一大核心──堅持「以客為先」理念。

「貼心服務」助品牌突圍



要真正透過貼心服務為消費者帶來超凡體驗並不容易，以下4大要訣是不能忽視的：



(1) 以消費者為中心：無論是網上還是實體店渠道，都需要為消費者營造良好的體驗，並設身處地了解他們的需要，願意爲他們多走一步。

(2) 信守承諾：為消費者堅守服務承諾，贏得信心和信任。

(3) 追求品質：不斷改進業務流程，產品及服務質素。

(4) 關愛員工：關注員工健康及爲他們提供優良的工作環境。

與大眾拉近距離 建正面品牌形象

於過去一年，有85間企業堅持為消費者提供貼心服務，贏口碑並成功吸客，更獲香港貨品編碼協會（GS1 HK）的「貼心企業嘉許計劃」嘉許。

▲ 獲GS1 HK嘉許為「貼心企業」的公司可獲「貼心企業」獎座、證書、於市場推廣物品上使用「貼心企業」標誌一年及參與年度頒獎典禮，更可免費獲得媒體宣傳機會。

有不少獲計劃嘉許的企業除照顧到消費者需求，為他們帶來貼心購物體驗外，還將這份貼心延伸到社區，成功建立正面品牌形象，贏得消費者信心。

▲ 周大福致力為消費者提供更貼心、個人化購物體驗。品牌更透過「愛．關懷．抗疫行動」將關懷延伸到社區。

周大福珠寶集團也是「貼心企業」之一，他們致力為消費者提供更貼心的購物體驗，如替顧客準備心意卡、提供個人化刻字服務等。另外，他們也有於實體店採取多重措施，於疫下確保員工及顧客健康，更將關懷延伸到社區，透過「愛．關懷．抗疫行動」向基層、露宿者和有需要的家庭送上防疫包，在2022財年內更送出超過17萬個口罩。

▲ 鴻福堂除滿足顧客對健康、保健食品的需求外，還關顧到他們的心靈健康。

鴻福堂就多管齊下，憑「以客為先」理念迎合消費者新需求。為滿足大眾對健康、保健、甚至是生活及工作空間的需求，品牌開設了全新的café概念店「HFT Life」。鴻福堂認為身心靈健康同樣重要：「除了提供中西合璧的健康飲食選擇外，我們更希望讓顧客能在一個獨具風格的悠閒環境去『喝杯咖啡，放鬆一下』，讓他們能在疫情期間、繁忙生活當中感受慢活，關顧身心靈需要。」

▲ 利潔時為消費者擔任「抗疫救星」，更將這份守護大衆建康的使命延伸到社會。

旗下有衞生防護品牌如滴露（Dettol）、碧蓮（Vanish）、來舒（Lysol）等的利潔時可謂「抗疫救星」。品牌堅守使命，為香港人提供可靠的衞生及消毒產品外，還致力拓展電子商務，同時建造健康社會。利潔時香港及台灣總經理Boudewijn Feith表示：「我們一直以人爲本，我們今年更與跨界別企業合作，守護消費者健康。同時與4間非牟利機構攜手，讓弱勢社群都能擁有高品質的衞生防護，合作首三個月已捐贈共值超過100萬港元的產品（以產品之建議零售價計算）予近1.3萬名有需要人士。」



85間本地企業成「貼心企業」

▲ GS1 HK早前舉行了「貼心企業嘉許計劃」頒獎典禮，嘉許堅持「以消費者爲中心」的85間本地企業。

GS1 HK早前舉行了「貼心企業嘉許計劃」頒獎典禮，由GS1 HK董事局主席暨DHL全球貨運物流亞太區行政總裁梁啟元博士、香港物聯網產業諮詢委員會主席暨OpenCertHub主席湛家揚博士、總裁林潔貽太平紳士擔任頒獎嘉賓，嘉許堅持「以消費者爲中心」的85間本地企業。



一覽85間獲「貼心企業嘉許計劃」殊榮的本地企業：

如何成爲「貼心企業」？

只要您的企業於業務上堅持「以客為先」理念，並於上述4大範疇上表現卓越，就可以透過參加GS1 HK的「貼心企業嘉許計劃」建立正面品牌形象。報名及繳費後，通過3項評審程序 （自我評估、訪談、第三方機構消費者問卷調查），就可以獲「貼心企業」嘉許。



按此瀏覽詳情：https://bit.ly/hket-CCS2022

經濟日報讀者可享用優惠價參加「貼心企業嘉許計劃」。歡迎聯絡GS1 HK了解更多，電話：2863 9740

電郵：corpinfo@gs1hk.org

（特約）