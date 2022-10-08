樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 樓市跌價潮持續，傳統藍籌屋苑、大型屋苑，甚至連抗跌力強的鐵路沿綫屋苑亦不能倖免，無論成交量及價格均近全綫下跌。 根據中原數據，追蹤56個主要鐵路沿綫屋苑，今年首三季僅錄得4,084宗二手成交，較去年同期 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 2022/10/01 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 2022/09/24 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 2022/09/17 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 2022/09/10 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 2022/09/03 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 栢景臺 朗城滙 嘉湖山莊 美孚新邨 沙田第一城 二手市場