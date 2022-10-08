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樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤

置業家居 2022/10/08

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樓市跌價潮持續，傳統藍籌屋苑、大型屋苑，甚至連抗跌力強的鐵路沿綫屋苑亦不能倖免，無論成交量及價格均近全綫下跌。

根據中原數據，追蹤56個主要鐵路沿綫屋苑，今年首三季僅錄得4,084宗二手成交，較去年同期

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欄名 : 編者的話

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