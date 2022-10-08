追、揸、沽策略 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 樓價持續回落，部分屋苑造價重回3至4年前水平，低市價成交頻現，在整體市況回軟，並踏入加息期下，作為用家、投資者，應該要趁低吸納，還是審慎至上，而業主是否應止賺離場，還是觀察後市走勢？ 用家：宜按兵不動明 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 今日 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 【港島】太古城2房 平過估價 今日 【港島】太古城2房 平過估價 【港島】杏花邨473呎 移民平售 今日 【港島】杏花邨473呎 移民平售 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 今日 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 今日 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 你可能感興趣 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 今日 01:00 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 【港島】太古城2房 平過估價 今日 01:00 【港島】太古城2房 平過估價 【港島】杏花邨473呎 移民平售 今日 01:00 【港島】杏花邨473呎 移民平售 最新專欄文章 更多 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 今日 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 【新界東】新都城2房 翠綠山景 今日 【新界東】新都城2房 翠綠山景 【新界東】沙田第一城 實用眼鏡房 今日 【新界東】沙田第一城 實用眼鏡房 【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10% 今日 【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10% 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 今日 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 二手市場 股票 放盤 樓價