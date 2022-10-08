樓價持續回落，部分屋苑造價重回3至4年前水平，低市價成交頻現，在整體市況回軟，並踏入加息期下，作為用家、投資者，應該要趁低吸納，還是審慎至上，而業主是否應止賺離場，還是觀察後市走勢？

用家：宜按兵不動明

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