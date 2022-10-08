【九龍】昇悅居491呎 入場2房

【直擊各區二手筍盤】除10大屋苑外，現時市場上亦有不少平價放盤湧現，並分布於各區，是次亦一同直擊各區最新筍盤。

筍盤資料

單位：昇悅居8座低層E室

實用面積：491平方呎（間隔：2房）

叫價：$780萬（呎價

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