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【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10%

置業家居 2022/10/08

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【直擊各區二手筍盤】除10大屋苑外，現時市場上亦有不少平價放盤湧現，並分布於各區，是次亦一同直擊各區最新筍盤。

筍盤資料

單位：嘉湖山莊樂湖居10座低層E室

實用面積：448平方呎（間隔：2房）

叫價：$

...

欄名 : 封面故事

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