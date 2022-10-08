【新界東】沙田第一城 實用眼鏡房 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 【直擊各區二手筍盤】除10大屋苑外，現時市場上亦有不少平價放盤湧現，並分布於各區，是次亦一同直擊各區最新筍盤。 筍盤資料 單位：沙田第一城19座低層D室 實用面積：327平方呎（間隔：2房） 叫價：$450萬 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 今日 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 追、揸、沽策略 今日 追、揸、沽策略 【港島】太古城2房 平過估價 今日 【港島】太古城2房 平過估價 【港島】杏花邨473呎 移民平售 今日 【港島】杏花邨473呎 移民平售 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 今日 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 你可能感興趣 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 今日 01:00 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 追、揸、沽策略 今日 01:00 追、揸、沽策略 【港島】太古城2房 平過估價 今日 01:00 【港島】太古城2房 平過估價 最新專欄文章 更多 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 今日 樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 【新界東】新都城2房 翠綠山景 今日 【新界東】新都城2房 翠綠山景 【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10% 今日 【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10% 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 今日 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 今日 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 放盤 銀行 沙田第一城 二手市場