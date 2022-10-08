樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 樓價由年初起持續回調，而踏入加息周期後，跌勢更見加劇，近日多個大型屋苑成交價已連環跌穿心理關口，並重回2至3年前水平，部分業主為求盡快沽貨套現，不惜擴大議幅，甚至進一步減價，呈骨牌式下挫，樓價短期受壓 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 追、揸、沽策略 今日 追、揸、沽策略 【港島】太古城2房 平過估價 今日 【港島】太古城2房 平過估價 【港島】杏花邨473呎 移民平售 今日 【港島】杏花邨473呎 移民平售 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 今日 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 今日 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 你可能感興趣 追、揸、沽策略 今日 01:00 追、揸、沽策略 【港島】太古城2房 平過估價 今日 01:00 【港島】太古城2房 平過估價 【港島】杏花邨473呎 移民平售 今日 01:00 【港島】杏花邨473呎 移民平售 最新專欄文章 更多 【新界東】新都城2房 翠綠山景 今日 【新界東】新都城2房 翠綠山景 【新界東】沙田第一城 實用眼鏡房 今日 【新界東】沙田第一城 實用眼鏡房 【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10% 今日 【新界西】嘉湖山莊448呎 叫價低年初10% 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 今日 【新界西】YOHO Town 2房 簇新裝修 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 今日 【九龍】昇悅居491呎 入場2房 放盤 移民 銀行 二手市場 樓價 加息