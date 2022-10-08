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樓價回調 買家業主 追、揸、沽策略 10大屋苑筍盤全面睇

置業家居 2022/10/08

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樓價由年初起持續回調，而踏入加息周期後，跌勢更見加劇，近日多個大型屋苑成交價已連環跌穿心理關口，並重回2至3年前水平，部分業主為求盡快沽貨套現，不惜擴大議幅，甚至進一步減價，呈骨牌式下挫，樓價短期受壓

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欄名 : 封面故事

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