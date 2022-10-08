東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 由會德豐地產發展，位於東九龍的KOKO HILLS及KOKO RESERVE已獲批滿意紙，陸續發信通知業主，預計買家將於月內收樓。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS由開售至今累售232 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景 2022/09/24 黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 2022/09/17 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 2022/09/17 粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 2022/09/17 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 2022/09/10 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平