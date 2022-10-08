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東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀

置業家居 2022/10/08

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由會德豐地產發展，位於東九龍的KOKO HILLS及KOKO RESERVE已獲批滿意紙，陸續發信通知業主，預計買家將於月內收樓。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS由開售至今累售232

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欄名 : 新盤速遞

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