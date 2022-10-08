蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 不少港人都會租用迷你倉，以便存放大型雜物；但怎樣才能善用迷你倉空間呢？有見及此，蘋果迷你倉於7月舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」。參賽者需先參加由日本收納檢定協會認證的收納師主理的收納訓練班，再於決 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 2022/10/01 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 2022/09/24 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 2022/09/10 《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 2022/08/27 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 2022/08/20 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 移民