蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群

不少港人都會租用迷你倉，以便存放大型雜物；但怎樣才能善用迷你倉空間呢？有見及此，蘋果迷你倉於7月舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」。參賽者需先參加由日本收納檢定協會認證的收納師主理的收納訓練班，再於決

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