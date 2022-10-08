CCL單周反彈0.75% 料樓價下調方向未變

中原城市領先指數（CCL）連跌11周後單周反彈，按周升0.75%，報170.62點（根據9月26日至10月2日簽訂的正式買賣合約，9月12日至9月18日簽訂的臨時買賣合約計算）。

按地區劃分，本周4區樓

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