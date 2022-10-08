格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 位於珠海唐家灣的格力海岸屬區內的大型臨海綜合項目，以背山面海，坐擁綿長的海岸綫為賣點，是次推售為第6期單位，戶型2至3房，最新入場費由￥202萬起。 項目位處珠海高新區唐家灣情侶路，為該地段唯一臨海向南 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 2022/09/17 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 2022/09/10 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 2022/08/27 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起 2022/08/20 富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起 粵海拾桂府加推3至4房 連裝修售￥225萬起 2022/08/06 粵海拾桂府加推3至4房 連裝修售￥225萬起 人民幣 零售 物業 珠海