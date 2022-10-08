格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起

位於珠海唐家灣的格力海岸屬區內的大型臨海綜合項目，以背山面海，坐擁綿長的海岸綫為賣點，是次推售為第6期單位，戶型2至3房，最新入場費由￥202萬起。

項目位處珠海高新區唐家灣情侶路，為該地段唯一臨海向南

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