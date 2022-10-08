英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 位於英國倫敦西北部的屈福特（Watford）綠化地區眾多，不但被譽為「倫敦後花園」，更於2020年獲評為「英國最宜居地方」。該鎮住宅項目The Eight Gardens正在本港展銷，發展商先推第1期 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 2022/10/01 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 2022/09/24 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 2022/09/17 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 2022/09/10 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 2022/09/03 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊