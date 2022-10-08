英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起

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置業家居 2022/10/08

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位於英國倫敦西北部的屈福特（Watford）綠化地區眾多，不但被譽為「倫敦後花園」，更於2020年獲評為「英國最宜居地方」。該鎮住宅項目The Eight Gardens正在本港展銷，發展商先推第1期

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欄名 : 海外置業

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