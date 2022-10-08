倫敦設計節20周年 傳承創意力量 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 剛於9月25日圓滿結束的倫敦設計節（London Design Festival），轉眼20周年。舉行期間，個別活動因英女王國葬日而暫停，然而，整體安排依然贏得世界掌聲。適逢全球正處於疫後經濟復甦階段 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 【焦點一】倫敦博物館V&A 滙聚創新成果 今日 【焦點一】倫敦博物館V&A 滙聚創新成果 你可能感興趣 【焦點一】倫敦博物館V&A 滙聚創新成果 今日 01:00 【焦點一】倫敦博物館V&A 滙聚創新成果 最新專欄文章 更多 【焦點一】倫敦博物館V&A 滙聚創新成果 今日 【焦點一】倫敦博物館V&A 滙聚創新成果 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 2022/09/24 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 【推介3】Panasonic全新旗艦機 包括77吋4K智能電視 2022/09/24 【推介3】Panasonic全新旗艦機 包括77吋4K智能電視 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 2022/09/24 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 2022/09/17 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 展覽 倫敦 英國 日圓 家居 設計