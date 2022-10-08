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倫敦設計節20周年 傳承創意力量

置業家居 2022/10/08

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剛於9月25日圓滿結束的倫敦設計節（London Design Festival），轉眼20周年。舉行期間，個別活動因英女王國葬日而暫停，然而，整體安排依然贏得世界掌聲。適逢全球正處於疫後經濟復甦階段

...

欄名 : 家居頭條

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