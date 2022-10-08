Cersaie 2022精選 爆紅新作 置業家居 2022/10/08 分享： 分享： 意大利陶瓷衞浴潔具展Cersaie 2022，剛於9月30日圓滿結束。今期特別介紹的意大利及西班牙品牌，均以工藝及創意見稱。當中，來自意大利的電暖設備生產商Cordivari Design，憑 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 2022/09/10 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 意大利antoniolupi 浮雕潔具 2022/08/27 意大利antoniolupi 浮雕潔具 Scavolini臉盆 推廣在家運動 2022/07/30 Scavolini臉盆 推廣在家運動 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 2022/07/16 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 2022/06/11 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 建材 展覽 意大利 消費資訊 日圓