Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 副刊版 2022/10/08 分享： 分享： 無論是聚會、開P或是家庭日，Pizza總是開心share的絕佳美食之一。Pizza Hut最近就分階段推出人氣經典Pizza及全新驚喜口味，食客更可選擇以酸種麵糰製作的三藩市式手藝薄批批底，盡享輕盈鬆 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 今日 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 2022/10/07 全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品 2022/10/05 喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品 樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 2022/10/03 樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 2022/10/03 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 餐廳 美食 外賣 海鮮 三藩市 Pizza