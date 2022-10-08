Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批

無論是聚會、開P或是家庭日，Pizza總是開心share的絕佳美食之一。Pizza Hut最近就分階段推出人氣經典Pizza及全新驚喜口味，食客更可選擇以酸種麵糰製作的三藩市式手藝薄批批底，盡享輕盈鬆

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