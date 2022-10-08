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沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位

副刊版 2022/10/08

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ARTE MUSEUM是由韓國知名數碼創意設計公司d'strict，打造的沉浸式數碼藝術美術館，在韓國境內共有3個展館，繼2020年在濟州開設第一家後，2021年在麗水和江陵相繼開館。自開館以來，3家

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欄名 : 新鮮熱辣

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