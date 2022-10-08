積極應對「禁追租」後遺症 力避結業潮

特區政府今年5月初實施《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》（下簡稱「暫緩追租條例」），3個月的禁追租「保護期」於7月底完結後，「後遺症」隨即湧現，早前有連鎖西餅店在「保護期」後無法交租而結業；餐飲聯業協會亦估計，已有8,000間食肆接獲催租信。

「暫緩追租條例」的立法原意，是為了幫助受第5波疫情重創的商戶，讓他們在「保護期」內可以暫緩交租，有暫且喘息的空間，出發點是好的；然而，目前本港仍未能恢復與國際及內地免檢通關，經濟亦未有明顯好轉，如果要商戶在「保護期」結束後，一次過要繳交幾個月租金，無疑會對商戶帶來巨大的經營壓力，甚至會成為壓垮商戶的「最後一根稻草」，引發結業潮，當局絕不能掉以輕心。

協商分期追租 業主租戶雙贏

至於要如何避免出現結業潮，我認為最好是業主與商業租戶有商有量、透過協商方法解決問題；較為可行的方法，是業主分期向商業租戶收取暫緩繳付的租金，如分12個月、18個月收取等，以免商戶一下子要面對巨大的租金壓力，業主亦可以降低因商戶結業破產而「收唔到租」的風險。

要防止出現結業潮，特區政府更是責無旁貸。目前政府呼籲業主體恤商戶、依賴消費券刺激經濟等措施，實在過於消極被動，當局應另辟蹊徑，積極探討其他有效的方法協助商戶和業主，例如可考慮推出低息或免息貸款計劃，讓商戶貸款交租，既能幫助商戶渡過租務難關，又能保障業主的收租權益；或可考慮透過稅務寬減作誘因，鼓勵業主向租戶分期收租、減租甚或免租，與租戶共度時艱。

保障業主權益條文 應適時檢討

政府亦必須採取措施，維護業主的權益，尤其是針對一些惡意拖欠租金的行為，當局應該透過提供法律意見等方法協助業主、尤其是長者業主進行追討。此外，「暫緩追租條例」訂定多項條文保障業主權益，例如透過「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，為業主提供上限為10萬元的免息墊支貸款；禁止貸款人或銀行在暫緩期向因為暫緩追討欠租安排而未能償還抵押貸款的業主採取行動等。時至今日，10萬元的上限是否應該上調？「暫緩期」又是否可以酌情延長？這一系列問題，當局應該重視和積極應對。

特區政府早前宣布放寬檢疫限制，包括將機場入境檢疫放寬至「0＋3」，這無疑利好本港經濟復甦。由衷希望疫情能持續受控，香港經濟能早日全面復甦，再無企業因為疫下經營困難而結業。

▲ 除了呼籲業主體恤商戶、依賴消費券刺激經濟等措施，港府應積極探討其他有效的方法協助商戶和業主，防止出現結業潮。（資料圖片）