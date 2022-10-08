拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 國際版 2022/10/08 分享： 分享： 俄烏戰爭持續大半年，頓巴斯地區被視為兵家必爭之地。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於戰爭初段為證出師有名，曾表明頓巴斯出現悲劇使俄羅斯必須出兵，更揚言會為當地帶來和平。 是次介紹的好書名為 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 2022/10/07 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 2022/10/01 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 2022/09/30 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 2022/09/24 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 政治 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 克里米亞 頓巴斯 亞速海