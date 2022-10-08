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拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？

國際版 2022/10/08

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俄烏戰爭持續大半年，頓巴斯地區被視為兵家必爭之地。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於戰爭初段為證出師有名，曾表明頓巴斯出現悲劇使俄羅斯必須出兵，更揚言會為當地帶來和平。

是次介紹的好書名為

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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白俄人權人士與俄烏組織 獲和平獎
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