李家超上任百日 財爺副司「交功課」 政治版 2022/10/08 分享： 分享： 特首李家超曾承諾，上任百日內訂下重點任務目標，而今日正是其上任第100日。昨日財政司司長陳茂波和副司長黃偉綸齊齊在期限前，提交了由兩人領軍、有關土地房屋供應和公營房屋的首份報告。 涉土地公營房屋報告 李家 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭熱愛桌球 入場撑傅家俊吳安儀 2022/10/07 林鄭熱愛桌球 入場撑傅家俊吳安儀 廢2萬免針紙風波 陳國基湯家驊解畫 2022/10/06 廢2萬免針紙風波 陳國基湯家驊解畫 梁家傑：倘無人接棒 送公民黨最後一程 2022/10/05 梁家傑：倘無人接棒 送公民黨最後一程 兩項不達標 吳傑莊「太空人」夢成空 2022/10/04 兩項不達標 吳傑莊「太空人」夢成空 維港渡海泳水試 3議員成功過關 2022/10/03 維港渡海泳水試 3議員成功過關 施政報告 陳茂波 李家超 物業管理 黃偉綸 土瓜灣 九龍城 九龍 九龍城區 財政司