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李家超上任百日 財爺副司「交功課」

政治版 2022/10/08

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特首李家超曾承諾，上任百日內訂下重點任務目標，而今日正是其上任第100日。昨日財政司司長陳茂波和副司長黃偉綸齊齊在期限前，提交了由兩人領軍、有關土地房屋供應和公營房屋的首份報告。

涉土地公營房屋報告

李家

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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