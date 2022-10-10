包括今次預備航天員選拔，中國從九五年開始已進行過四次招募。回看最初那次的選拔標準，年齡二十五至三十五歲好正常，較特別是原來身形不能太高，其時準則是身高要一六○至一七二厘米，體重五十五至七十公斤，必須是殲擊機或強擊機飛行員，累計飛行六百小時以上，且飛行成績優秀，最近三年體檢均為A級等。花邊流傳，是不能睡覺時打鼻鼾。

現在包括載荷專家的招募，在太空進行科研，就不一定必須是戰機經驗背景了。不過比例上，還是駕駛員較多，今次選拔十二至十四個名額中，駕駛員就佔七至八個，飛行工程師和載荷專家則共五至六個，其中載荷專家是兩名左右。有趣的是，今次熱烈在港澳作招募宣傳，不知是否真會「送大禮」給香港人，也收愛國宣傳之效。

機會確真不是沒有，載荷專家獲選的門檻和專業駕駛員不一樣，達到基本標準就可被考慮，而職業航天員的要求會比基本標準要高。訓練的細節，體能那邊還是極高標準的，譬如在離心機上進行超重考驗，考查身體承受重力的能力。在壓力試驗艙接受缺氧耐力檢測、在電動鞦韆上盪，以檢查前庭功能，還要測忍受噪音和震動的耐力。有一個看到都驚，是在頭低腳高的傾斜床上猛搖，測量心臟負荷能力。海盜船玩一陣就過癮，但要持續幾十分鐘，不是人人能過關。

一九九五年那次，一五○六人報名，選出最後十四位，當然包括了楊利偉。不過要留意的是，就算入了最後名單，也不一定能上太空，因講明是預備航天員，選出後要再經三幾年訓練，最後才定誰可以去「出差」。楊利偉就等到二○○三年才上太空。香港青少年對此選拔最大的認知分別，可能是過往明明夢想是做太空人，今天怎就變成了航天員了？