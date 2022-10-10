轉任YouTuber的前藝人余德丞年初拍食評短片時，夥同兩位Youtubers自費到餐廳點餐品評食物，指該餐廳食物質素差。其實，片中並無公開餐廳名字，觀眾看完便算，殊不知餐廳老闆卻高調地在影片留言，要求余德丞公開道歉，更向他追討逾千四港元（拍攝當日的租金及水電費）。結果，在老闆自爆寶號後，網民紛紛留言盡數難吃經歷及感受，更揶揄老闆多年仍無改善。上周，小額錢債審裁處暫委審裁官終有結果，下令店方撤銷申索，還直言餐廳老闆的租金連水電費申索瑣碎兼無聊。

老老實實，打開門口做飲食生意，一、應預咗有讚有彈；二、食客批評食物難吃，是否應先檢討一下自己餐廳的水準？

類此事件在內地也曾發生：二○二○年九月，網紅谷岳到老字號狗不理王府井店用膳，拍下食評短片，批評食品質素差，與價錢不成比例。豈料，該店一直已飽受外界批評為「高價、量少、難吃、不衞生、服務欠佳、口味下滑」，不檢討自己不特止，還馬上在微博宣稱已報警，反罵網紅「虛假內容、惡語中傷、侵犯名譽權」，要求他停止「侵權」並道歉。此舉激起內地網民反感，事件發展到連央視也出聲批評：「老字號不能擺老資格。」

經營食肆的，若真心想把餐廳搞好，客人反映食物難吃，就應先自我檢討，並多謝人家提醒，決心改良出品。做好本份後，他日再邀請曾批評過餐廳的KOL，到餐廳評價一下改善後的食品質素，若得到平反，公信力會更強，當公眾看得到老闆正視批評加以改進，反而刮目相看。這不是公關伎倆，而是基本的做人方向。若一個人只能接受讚不能忍受彈，玻璃心到一遇批評就條件反射般先罵人立心不良誣蔑中傷，真正的問題不會消失，兼且還會日積月累，只是當事人選擇去否定自己有問題而已。