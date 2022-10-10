美味廚年度創意 新口味火鍋湯底

香港人吃火鍋一向不分季節，且又食得刁鑽，湯底有要求，最好有新口味。美味廚一向以獨創的精品火鍋湯底著名，其創意招牌火鍋湯底包括梳乎厘蟹皇番茄忌廉湯、冬蔭功Cappuccino等。

今年餐廳又有新口味推出，

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