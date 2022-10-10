兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 副刊版 2022/10/10 分享： 分享： 科技除了為生活帶來便利，亦容易令小孩暴露於網絡世界各種潛藏隱患。新加坡品牌myFirst最近推出的新一代兒童智能手錶myFirst Fone R1s，可讓父母予孩子與朋友保持聯繫，同時確保他們在安全、 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 今日 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 2022/10/08 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 2022/10/08 Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 2022/10/07 全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品 2022/10/05 喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品