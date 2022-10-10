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兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫

副刊版 2022/10/10

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科技除了為生活帶來便利，亦容易令小孩暴露於網絡世界各種潛藏隱患。新加坡品牌myFirst最近推出的新一代兒童智能手錶myFirst Fone R1s，可讓父母予孩子與朋友保持聯繫，同時確保他們在安全、

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欄名 : 新鮮熱辣

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