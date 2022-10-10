人事布局4焦點 總理接班人最矚目

中共二十大將選出新一屆領導集體，雖然最高領導人選幾乎沒有懸念，但本次黨代會照例會大改組，新班底組建將更具新時代特徵，以更好延續治國理政謀略。根據「七上八下」（67歲留任，68歲卸任）的紅綫，7名常委中

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