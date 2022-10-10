人事布局4焦點 總理接班人最矚目 中國版 2022/10/10 分享： 分享： 中共二十大將選出新一屆領導集體，雖然最高領導人選幾乎沒有懸念，但本次黨代會照例會大改組，新班底組建將更具新時代特徵，以更好延續治國理政謀略。根據「七上八下」（67歲留任，68歲卸任）的紅綫，7名常委中 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 二十大前瞻路徑篇 相關文章 習組執政新班底 開創政經新格局 今日 習組執政新班底 開創政經新格局 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 今日 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 七中全會召開 習說明二十大工作報告 今日 七中全會召開 習說明二十大工作報告 你可能感興趣 習組執政新班底 開創政經新格局 今日 01:00 習組執政新班底 開創政經新格局 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 今日 01:00 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 七中全會召開 習說明二十大工作報告 今日 01:00 七中全會召開 習說明二十大工作報告 習近平 李克強 汪洋 胡春華 李強 丁薛祥 陳敏爾 退休