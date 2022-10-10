習組執政新班底 開創政經新格局 「舉甚麼旗走甚麼路」 定未來5年發展路徑 中國版 2022/10/10 分享： 分享： 中共二十大將在周日（16日）開幕，雖然今年按慣例是「逢雙換代」大會，但種種迹象表明，已連續兩屆擔任中共總書記的習近平將繼續第三任期，開創一個全新的政治經濟格局。 外界關注，已完成權力穩固的最高領導人會率 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 二十大前瞻路徑篇 相關文章 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 今日 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 七中全會召開 習說明二十大工作報告 今日 七中全會召開 習說明二十大工作報告 人事布局4焦點 總理接班人最矚目 今日 人事布局4焦點 總理接班人最矚目 你可能感興趣 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 今日 01:00 新一輪改革主軸 統籌「公平效率安全」 七中全會召開 習說明二十大工作報告 今日 01:00 七中全會召開 習說明二十大工作報告 人事布局4焦點 總理接班人最矚目 今日 01:00 人事布局4焦點 總理接班人最矚目 習近平 共同富裕