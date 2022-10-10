中共二十大將在周日（16日）開幕，雖然今年按慣例是「逢雙換代」大會，但種種迹象表明，已連續兩屆擔任中共總書記的習近平將繼續第三任期，開創一個全新的政治經濟格局。

外界關注，已完成權力穩固的最高領導人會率

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