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習組執政新班底 開創政經新格局

「舉甚麼旗走甚麼路」 定未來5年發展路徑

中國版 2022/10/10

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中共二十大將在周日（16日）開幕，雖然今年按慣例是「逢雙換代」大會，但種種迹象表明，已連續兩屆擔任中共總書記的習近平將繼續第三任期，開創一個全新的政治經濟格局。

外界關注，已完成權力穩固的最高領導人會率

...

報道系列 : 二十大前瞻路徑篇

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