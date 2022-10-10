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奧海城高達展 角色列陣出擊 1.7米「風靈高達」立像首次展出

行政人員版 04:00 2022/10/10

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粉絲睽違7年，全新高達作品《水星的魔女》已於本月初啟播，相信一眾高達迷噚日已急不及待追看第2集。黛安收到風，奧海城將聯同Bandai，本月21日起舉辦「Bandai Spirits Hobby Exhibition」主題展覽，屆時同女主角蘇萊塔一同返學嘅「風靈高達」亦將首度登陸香港！

《水星的魔女》喺暑假已播出序章，而電視版嘅時間綫就係序章嘅多年之後，部分角色面貌都有轉變。黛安聽公關姊妹講，一眾《水星的魔女》主要角色同機體，包括蘇萊塔同佢嘅「新娘」米奧莉奈會喺會場出現，畀一眾高達迷了解全新世界觀；被蘇萊塔稱為「家人」嘅「風靈高達」1.7米高嘅大型立像全港首度展出。場內仲有UC年代經典嘅「RX-78-2高達」，以及堪稱CE年代最強嘅「突擊自由高達」立像作跨世代同場，一定可以滿足唔同年代嘅高達迷。

提到高達，當然唔少得高達模型，現場亦有全港首度公開嘅「MGEX 1/100突擊自由高達」，標誌嘅金黃骨架結合多年技術與特殊素材，發光效果達到空前細膩，完美呈現「金屬感」。場內設期間限定店，將有14款會場首發限定版高達模型，包括多款彩色透明版設計及利用環保原料製作嘅概念產品，想知有無心頭好及發售安排，就要留意BandaiHobby嘅fb專頁喇！

本文轉載自《晴報

風靈高達

MG 炮擊型渣古戰士（彩色透明版)

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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