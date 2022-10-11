凝聚新一代樂手展現才藝　灣區愛樂香港樂團青少年團以樂聲頌中華  

適逢今年迎來中華人民共和國成立73周年，香港特區政府特意舉辦國慶酒會，同日民政及青年事務局亦聯同民政事務總署於紅館協辦「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十三周年文藝晚會」，場面盛大。文善社旗下的灣區愛樂香港樂團青少年團亦獲邀參與演出。



樂團於國慶酒會演繹了《雲之南》、《伴我啟航》、《我和我的祖國》、《獅子山下》、《東方之珠》等多首經典曲目，曲聲動人，令人沉醉其中。其後行政長官李家超、全國政協委員霍啟剛及民政事務局亦將活動花絮分享至到社交平台上，與廣大市民分享喜悅。而在其後舉行的國慶文藝晚會上，樂團眾樂手一邊演奏，一邊與青年歌手和童聲合唱團體共同演繹《樂韻悠揚 歌頌中華》，響亮的歌聲令嘉賓倍感熱情澎湃，將現場氣氛推至最高點。在樂團伴奏下，所有演出嘉賓及團體壓軸合唱《歌唱祖國》，歌聲扣人心絃，體現出中華民族的堅毅精神。

▲ 灣區愛樂香港樂團青少年團在國慶酒會演奏多首樂曲，其優秀表現備受嘉賓讚許。

三度隨團演出 國慶倍添意義



作為首席大提琴手的李明欣同學表示，這已是她第三次隨同樂團參與大型演出，而可參與國慶活動更是別具意義。回想當初加入樂團，她指主要是受到父親的朋友鼓勵，而她亦期望可透過與其他樂手共同合作，砥礪互進。「由於爸爸教授大提琴，我三歲時已開始學習，至今已有十年。自加入樂團後，更感受到與志同道合的人一同演奏是一件樂事，期望未來可有更多公開演出的機會。」



提到國慶演出，李明欣稱，團員為此練習了一段長時間，在演出前兩天，大家更特別前往兩個地點排練走位，以便演出時謹記自己在舞台的位置。「雖然練習過程頗為辛苦，但我很感恩可參加如此大型的國慶表演，也有機會在古典音樂以外，首次嘗試演奏流行樂曲，感覺新奇特別也可挑戰自己。」

▲ 對有機會在大型國慶活動中演出，一眾樂手皆感到興奮和自豪。

持續提升造詣 傳承音樂使命



置身於代表香港以至大灣區的樂團，李明欣希望日後可前往內地表演，特別是風景優美的北京和上海，將自己對音樂的喜愛與更多人分享。而身為首席大提琴手，她自覺亦有一份藉樂團演出傳承音樂的責任感，冀未來可繼續提升大提琴演奏的造詣，為推動樂團持續進步作出貢獻。



另一位樂手王聽塵同學，今年只有九歲。自小學習鋼琴的她，因一次偶然機會接觸小提琴，感覺這種樂器相當優雅，故積極投入練習，短短一年已在比賽中獲獎。她坦言正是被國慶表演所吸引，而決定加入樂團，成為第三小提琴手。



喜迎國慶表演 以音樂作交流



對於第一次參與國慶演出，王聽塵倍感興奮和激動，她直言，很開心感受到不同的樂手都在為同一件事努力，自覺作為其中一份子，也必須努力練習。即使排練長達數月，她亦沒有怨言，反而為有此公開演出機會感到自豪，更喜見朋友和家人也為她感到驕傲。「印象最深刻是演奏《東方之珠》和《中國夢》這兩首樂曲，除了旋律優美外，《中國夢》更是父母小時候的一份回憶，他們不時在我練習時輕輕哼唱，令我為可拉奏父母兒時喜愛的歌曲而更感高興。」



同樣地，王聽塵亦期盼日後可隨同樂團到世界各地演出，讓她認識更多熱愛音樂的朋友，並有機會與不同音樂愛好者交流和合作，更希望自己的演奏水平能不斷提升，未來能用音樂表達自己的感受，亦令觀賞者可感受到音樂的優美。

▲ 楊宇思博士喜見在少年樂手及家長義工的共同努力下，樂團不斷茁壯成長。

樂園共同成長 積極貢獻社會



目睹眾樂團發展漸上軌道，灣區愛樂香港樂團青少年團的運營機構文善社的創會會長楊宇思博士表示，樂團中的家長和成員都是義工，尤為感謝他們積極參與和熱心支持不同活動，協助樂團透過音樂輸出能量，為社會帶來正面影響。「我們會同心協力將這份精神延續下去，期待吸納更多志同道合的音樂愛好者成為樂團的一分子。」



身為家長義工，李明欣的媽媽坦言，很高興可透過陪伴樂團成長，分享子女成長的點滴，共同製造更多美好回憶；同時身體力行教導小朋友，只要同心合作，就能完成大大小小的事情，甚至在國慶活動中演出，令她對成為其中一員倍感榮幸。



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(特約)