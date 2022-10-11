我城女子西西專題展 副刊版 2022/10/11 分享： 分享： 作家西西既寫詩、小說、散文，也寫童話故事、影評、電影劇本，甚至繙譯等。在筆下創造了我城、浮城，從一個小我走向眾我。是次展覽展出西西的手稿、手作布偶、作品集，以及收錄於《動物嘉年華》詩集的畫作，希望能將 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 PHD 推出全新「升呢沙嗲牛肉批」 2022/10/10 PHD 推出全新「升呢沙嗲牛肉批」 兒童合唱團招募小團員 2022/10/08 兒童合唱團招募小團員 新加坡人氣燕麥奶 OATSIDE 進駐香港 2022/10/07 新加坡人氣燕麥奶 OATSIDE 進駐香港 TeamStork 聯乘正和隆 推出個人化豬腳薑 2022/10/07 TeamStork 聯乘正和隆 推出個人化豬腳薑 181 Fortnum & Mason推出全新秋日英倫菜式 2022/10/07 181 Fortnum & Mason推出全新秋日英倫菜式 電影 展覽 尖沙咀 閱讀