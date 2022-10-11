作家西西既寫詩、小說、散文，也寫童話故事、影評、電影劇本，甚至繙譯等。在筆下創造了我城、浮城，從一個小我走向眾我。是次展覽展出西西的手稿、手作布偶、作品集，以及收錄於《動物嘉年華》詩集的畫作，希望能將

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