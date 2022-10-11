世界盃準備開打，和內地體育界又聊起中國何時舉辦世界盃的老話題。幾年前談過，那時估不到卡塔爾會殺出舉辦今年世界盃，所以結論是最早起碼二○三○年是個可能。現在按不能連續及隔屆同洲份賽區主辦的話（中國和卡塔爾屬同一洲份），中國肯定不能主辦二○三○年這屆。

其實，早到二○一八年就由國務院出過一份文件，大意是政策上是鼓勵去主辦世界盃，即是有一個肯定想去爭取的大方向。至於何時真的申請，就是許多實際因素考慮。先不說中國隊夠不夠班去踢，就先說輪流申辦的規則、經濟條件、主辦理由等等。

譬如烏克蘭突加入跟西班牙、葡萄牙的組合爭辦二○三○年一屆，明顯就成了一種政治表態，和競爭組合的南美三國（烏拉圭、阿根廷、巴拉圭），特別是想因世界盃百周年紀念而返回源點烏拉圭主辦，都屬於特別理由考慮。

體育界人士說，由中國主辦，起碼優勢是一定辦得夠大，因資源投入好多。另外，為了亞洲盃興建的球場，該能夠用，省去成本。當然，龐大的商業市場，包括來自中國企業的贊助、廣告等，也使它變成一盤可觀生意。

但就講笑，說潮流也興合辦，中國也可跟其他國家合作，爭取更廣的會員足協投票支持。不過，點算一下中國的鄰邦，足球踢得不錯的，怕只有北韓了。若不，聯同幾個中亞斯坦國一帶一路一球也可是個選擇。

友人最重要的信息，其實不是講未來的世界盃，而是講明年的杭州亞運會。贊助企業和組織部門的內部信息是最前沿的，都說必要舉行，不再延期。世界各國家隊及觀眾都不希望參與一個閉環管控、出入境困難、每天跟口罩及核酸為伍的亞運會。那可能真就是所謂開國的最後死綫。