上乘的sell法，會做到pull（把人拉過來）的效果，不用hard sell，也能像引力般把人吸進來，令人自然愛上。香港曾有過這樣精采的黃金時期，上乘的廣告/公關點子和作品比比皆是，不會出現突兀的硬銷和強迫喜歡。那時期的香港廣告和公關很繁盛，很多上乘作品湧現，不僅是功力比拼，還是品味彰顯。

品味這回事，難以言詮，它沒有實體，但可藉着載體呈現，可以是一種手法、一件物件或一個人，甚至一個城市；倘若品味欠奉，其監粗、突兀和粗糙，卻是路人皆見。

近年，看到很多硬銷到滑稽的手法，死推爛推，自誇自擂，有些hard sell到畫公仔要畫出腸，實在難言是有品味之作。不知那些hard sell者們，是否真心以為出盡力不停重複叫喊自己有多好，就能吸引到目標群眾，又或以為目標群眾的品味水平與他們差不多，但他們若真心覺得咁都work到，真不知說他們是naive抑或脫節好。

Sell任何東西，重點是：一、首先要誠實和面對現實，自己手上那東西在別人眼中現在有幾吸引？二、明明不夠好，還要自我陶醉監粗說自家好處多不勝數，猶如江湖賣藝般敲着查篤撑「老王賣瓜」。三、真正吸引的東西，是本質上吸引人，不會靠膚淺的感情、突兀的腔調和滑稽的硬銷去推。自己推自己，感染力和說服力永遠是零。有本事的，應以令一眾背後無利益或權力輸送的第三方由衷地、自願地替你說話（Third Party Endorsement）為目標。

新加坡近年就有很多這類由衷和自願的第三方認證替她說好故事，皆因領導班子把城市的本質元素愈做愈好，那就不用自話自說，也能很自然地變成一股引力，多方面把人吸了過去。