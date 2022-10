搞好經濟 才是最好的政治資本

美國政治顧問James Carville的名句「It’s the economy, stupid」,多年來被美國政界引用;若以英國首相卓慧詩(Liz Truss)上任後的表現來看,相信她的政治對手很快便會引用這句名言「贈興」。她的財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)在上月23日公布減稅規模達450億英鎊的「迷你預算」,引發了金融動盪:英鎊應聲急跌、英國政府10年期國債債息急升、部分住宅按揭申請暫停。

各國政界對這個「迷你預算」也是一片負評,國際貨幣基金組織(IMF)罕有建言英國政府三思;而在英國國內,據民意調查機構YouGov表示,卓慧思的淨民望已跌至-59%,比前任首相約翰遜下台前的-53%還要低,工黨的民望更遙遙領先保守黨。

英「迷你預算」 惹各方負評

客觀而論,卓慧詩執政所面對的,是一個日落西山、陷入困境的英國,故此她極欲奮發圖強。英國經濟現時面臨兩個急切的問題:第一,在俄烏戰爭、新冠疫情和貿易停滯的背景下,能源供給的劇烈變化加劇了生活成本上漲的危機;第二是長期低迷的經濟增長和生產率。英國的生產率增速,遠低於經濟合作暨發展組織(OECD)的平均水平,實際工資自2010年以來停滯不前,難怪英倫銀行預測,英國家庭正面臨60年來最嚴重的生活水平倒退。

不幸的是,卓慧詩對本國經濟缺乏深入認知,也沒有具備宏觀經濟視野的團隊輔助。財相關浩霆是劍橋高材生,擔任過商業能源與工業策略大臣,富有自信,經常對傳統經濟理論嗤之以鼻,推出「迷你預算」時又沒有按照慣例,交給財政部預算責任辦公室(The Office for Budget Responsibility,OBR)作審核。他們大幅減稅,希望鼓勵商界增加投資,然而減稅會令政府的收入減少,惟有以借貸和減省開支的方式支持;政府財政緊絀,令人們對英鎊失信心,為了扭轉英鎊的跌勢,英倫銀行惟有加息,以增加英鎊的吸引力。

加息兩難 英鎊走弱致輸入通脹

不過,加息對英國又是兩難的選擇:不加息將會加深英鎊跌勢,令輸入性通脹變本加厲;加息又增加了政府和商界的借貸成本,抵銷了減稅對商界帶來的好處,而民間方面,英國的住宅按揭較多採用浮息供款,利息上升令家庭負擔百上加斤。

此外,在「迷你預算」中,去除45%入息稅率最高階梯提案(年收入15萬鎊以上的高收入人士)、撤銷銀行從業者花紅上限的措施,在今天的西方社會都是逆潮流、失民心的做法。

在能源價格大升的情況下,卓慧詩政府又為了討好選民而大灑金錢,承諾為基層的能源開支封頂;英鎊走弱後,各樣問題亦隨之而來,英國出口少、入口多,天然氣靠進口,許多商品依靠他國製造,貨幣貶值引致進口產品成本上升,引發輸入性通脹。

沒有美元的列根經濟學 不自量力

為何英國出現這種互相矛盾的政策?首先,卓慧詩不明白英國的國力已大不如前,沒有條件如美國般長期運用全球貨幣(美元)以債養債,庫房也沒有足夠銀彈,不能如香港般派錢振興市道(英國負債相當於GDP的99.6%);簡言之,卓慧詩的經濟政策綱領就是「沒有美元的列根經濟學」(Reaganism without the US Dollar)。

其次,卓慧詩、關浩霆兩人是多年戰友,2012年更曾經一齊出書,關浩霆當上財相,與卓慧詩不無關係。她對關浩霆的信任,讓「卓關配」在這場經濟鬧劇中,牢牢捆綁在一起;如果關浩霆被迫下台,卓慧詩在任的日子也不會長。近日媒體便戲稱,關浩霆是KamiKwasi(二戰時期日軍神風敢死隊Kamikaze的諧音),諷刺他的所作所為是自殺式經濟學,不惜讓國家和上司卓慧詩一同走進死胡同。難道英女皇駕崩真的象徵着一個時代的終結,英國國勢從此一去不返?

撤富人減稅計劃 難掩施政無章

「迷你預算」公布一星期後,關浩霆稱,將放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率之計劃,在上周三(5日)的保守黨大會上,卓慧思甚至強調「財政責任」的重要;可是大部分舉債減稅的措施並未取消,實際上並沒有改變卓慧思施政毫無理念、「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的本質。

反觀香港,回歸25年來,即使經歷重大金融危機,又在疫情下推出以千億計的紓緩措施,特區政府財政依然穩健,這顯然歸功於當局一貫審慎理財的傳統,以及立法會同仁盡責的監管;財政司司長與政府經濟顧問辦公室的同事,一直在背後默默耕耘,持續監察世界及香港經濟的形勢和各項經濟指標,並作出滙報,讓立法會適時監察及提供意見。此外,金融管理局設有「處置機制」(resolution regime)以及一系列壓力測試,以抵禦非常時期的衝擊。凡此種種,皆是香港經濟健全的重要防綫。

在上周舉行的第三次前廳交流會,筆者便與財政司等官員,聚焦討論經濟和科創發展。筆者一邊談一邊想,這種坦率和理性的交流,大家一心為香港,自然和衷共濟,也比起如車輪轉的英國政客要好得多。

▲ 英國財政大臣關浩霆(左)上月公布大規模減稅的「迷你預算」,引發金融動盪,惹來國內外負評,首相卓慧思(右)民望亦大跌。(路透社資料圖片)